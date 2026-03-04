В столице подвели итоги акции «Ход добра» для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Часть подарков бойцам вручили столичные волонтеры ко Дню защитника Отечества.

Как прошла акция «Ход добра» для военнослужащих

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
День защитника Отечества

В столице завершилась акция «Ход добра» по сбору настольных игр для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Часть подарков им вручили столичные волонтеры ко Дню защитника Отечества. Для бойцов также организовали концертные программы и творческие мастер-классы. Поздравления прошли в шести медицинских учреждениях.

Кроме этого, собранные игры передали участникам специальной военной операции (СВО), проходящим реабилитацию при поддержке региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом солдатского сердца».

«Акция “Ход добра” — это лишь одна из инициатив, которая показала искреннюю помощь москвичей и их готовность сплотиться ради доброго дела. Собранные настольные игры дадут возможность военнослужащим отвлечься от больничных будней и провести время с удовольствием, что особенно важно для укрепления духа в процессе восстановления. Такие проекты не только дарят тепло, но и объединяют город ради тех, кому важны внимание и забота», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Настольные игры принимали в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», в волонтерских центрах «Доброе место», в павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» и «Сделано в Москве» на Болотной площади.

 

Тема:
День защитника Отечества
24 февр
Участники московских ярмарок отправили подарки бойцам СВО
23 февр
Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
23 февр
Первые слушатели — люди, которых нет в живых: SHAMAN представил клип на новую песню
23 февр
Папу, мужа и бойцов СВО: как красиво и трогательно поздравить с 23 февраля
23 февр
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
21 февр
Не пылесборники! Юрия Лоза дал совет по подаркам мужчинам на 23 февраля
21 февр
Гель для душа или айфон? Какие подарки лучше подходят для гендерных праздников
20 февр
День защитника Отечества глазами россиян: что граждане любят делать на празднике
19 февр
Более 200 мероприятий ко Дню защитника Отечества пройдут в столице
9 февр
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:58
Без жира, без сахара и без пользы: от каких ПП-продуктов стоит отказаться
8:49
В столице подвели итоги акции «Ход добра» для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях
8:47
«Все запрещаю»: Джиган о воспитании детей
8:30
«Сцена из кино»: как тишина влияет на отношения в паре
8:19
КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
8:08
Под матрасом или на вкладе? Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году

Сейчас читают

«Внимание всем!»: в регионах России прозвучат сирены и прервется телерадиовещание
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео