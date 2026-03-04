В столице подвели итоги акции «Ход добра» для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях
Часть подарков бойцам вручили столичные волонтеры ко Дню защитника Отечества.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В столице завершилась акция «Ход добра» по сбору настольных игр для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Часть подарков им вручили столичные волонтеры ко Дню защитника Отечества. Для бойцов также организовали концертные программы и творческие мастер-классы. Поздравления прошли в шести медицинских учреждениях.
Кроме этого, собранные игры передали участникам специальной военной операции (СВО), проходящим реабилитацию при поддержке региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом солдатского сердца».
«Акция “Ход добра” — это лишь одна из инициатив, которая показала искреннюю помощь москвичей и их готовность сплотиться ради доброго дела. Собранные настольные игры дадут возможность военнослужащим отвлечься от больничных будней и провести время с удовольствием, что особенно важно для укрепления духа в процессе восстановления. Такие проекты не только дарят тепло, но и объединяют город ради тех, кому важны внимание и забота», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Настольные игры принимали в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», в волонтерских центрах «Доброе место», в павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» и «Сделано в Москве» на Болотной площади.
- 24 февр
- Участники московских ярмарок отправили подарки бойцам СВО
- 23 февр
- Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
- 23 февр
- Первые слушатели — люди, которых нет в живых: SHAMAN представил клип на новую песню
- 23 февр
- Папу, мужа и бойцов СВО: как красиво и трогательно поздравить с 23 февраля
- 23 февр
- Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
- 21 февр
- Не пылесборники! Юрия Лоза дал совет по подаркам мужчинам на 23 февраля
- 21 февр
- Гель для душа или айфон? Какие подарки лучше подходят для гендерных праздников
- 20 февр
- День защитника Отечества глазами россиян: что граждане любят делать на празднике
- 19 февр
- Более 200 мероприятий ко Дню защитника Отечества пройдут в столице
- 9 февр
- Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
Читайте также
86%
Нашли ошибку?