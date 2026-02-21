Не пылесборники! Юрия Лоза дал совет по подаркам мужчинам на 23 февраля

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Исполнитель хита «Плот» уверен, что презент на День защитника Отечества должен быть практичным.

Что подарить мужчине на 23 февраля вапув

Фото: www.globallookpress.com/Anton Belitsky

День защитника Отечества

Юрий Лоза призвал не дарить мужчинам пылесборники на 23 февраля

В преддверии 23 февраля многие россиянки ломают голову над подарками мужчинам, пытаясь избежать скучных носков и бритвенных наборов. Знаменитый певец Юрий Лоза в беседе с изданием 7Дней.ru назвал самые бесполезные презенты, которые точно не обрадуют мужчин. 

Музыкант считает, что главным критерием при выборе подарка должна быть практичность. 

«Дарить какие-то фигурки, статуэтки и так далее — это дело рискованное. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья понадобится мужчине, чем какой-нибудь пылесборник», — заявил артист.

Вместо бесполезных сувениров Юрий предлагает обратить внимание на актуальные тренды. Например, вручить мужчине «букет из деликатесов». 

Певец также советует выбирать подарок, исходя из увлечений человека или его профессии, а не из стоимости. 

«Если вы дарите красивую ручку за несколько тысяч рыбаку или слесарю, то шанс, что он ею воспользуется, стремится к нулю. А вот бухгалтеру, мужчине-педагогу и представителям более творческих профессий такой дар вполне может пригодиться», — добавил Юрий Лоза.

Артист признался, что сам к 23 февраля относится спокойно и не любит получать подарки, потому что у него, по его словам, «все есть». 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Куртукова обвинила Юрия Лозу в газлайтинге после отказа от сотрудничества.

