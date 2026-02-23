Первые слушатели — люди, которых нет в живых: SHAMAN представил клип на новую песню
Певец посвятил композицию всем российским солдатам, отдавшим жизнь за родину в разные эпохи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
SHAMAN представил клип на новую песню «За тех» в День защитника Отечества
В День защитника Отечества заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил клип на свою новую песню «За тех». Ее первыми слушателями стали люди, которых нет в живых. Об этом говорится в пресс-релизе артиста.
SHAMAN посвятил композицию всем российским солдатам, отдавшим жизнь за родину в разные эпохи.
Впервые в истории музыки первые слушатели песни — это люди на старых фотографиях, которых уже нет среди живых. Их образы вдохновили певца создать особое произведение, которое станет продолжением его патриотической линии, представленной ранее хитами «Встанем» и «Я русский». По словам артиста, это были его самые эмоциональные съемки.
При этом сам SHAMAN выступил автором идеи и режиссером клипа.
«Я просто хочу, чтобы мы помнили о наших воинах, о наших героях. Если мои песни хоть как-то помогают помнить — я буду их создавать. От всего сердца. С болью и слезами. Искренне», — поделился артист, подчеркнув значимость героического наследия защитников отечества разных эпох.
