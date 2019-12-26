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Врачи оценивают состояние Галины Волчек как тяжелое

, 17:03 | Карина Бернтгольц 193

86-летняя режиссер находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Стали известны новые подробности о состоянии художественного руководителя московского театра «Современник» Галины Волчек. Режиссер была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу.

По информации 5-tv.ru, сейчас она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Волчек лежит в палате без сознания, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Как рассказали врачи клиники, худрук московского театра практически не дышит. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волчек увезли на скорой из-за проблем с легкими. В столичном театре «Современник» подтвердили информацию о госпитализации 86-летней знаменитости.

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