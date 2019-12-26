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Верховный суд признал законной ликвидацию движения «За права человека»

, 18:33 | Карина Бернтгольц 20

Организация работала с 1997 года под руководством Льва Пономарева. В феврале она была признана Минюстом иностранным агентом в связи с финансированием из-за рубежа.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Верховный суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека». Причиной таких мер послужили грубые и неустранимые нарушения в оформлении работы организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение коллегии суда по административным делам.

Общественное политическое движение было образовано в 1997 году. Его исполнительным директором и руководителем является Лев Пономарев. В феврале в министерстве юстиции организацию признали иностранным агентом, поскольку стало известно, что ее финансирование поступало из заграницы.

В отношении Пономарева и движения вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение Федерального закона «О некоммерческих организациях». Сумма штрафов составляет более двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд разъяснил, что именно будет считаться взяткой.

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