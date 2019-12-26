«Дьяволица»: Маша Малиновская заворожила поклонников образом в красном платье

Телеведущая Маша Малиновская заставила сердца поклонников учащенно биться. Она предстала в красном платье с длинным шлейфом и откровенным декольте, едва скрывающим ее пышный бюст. Сексуальности к образу добавили черный пояс на платье и провокационный разрез на бедре, а также высокие ботфорты в цвет наряду.

Instagram @malinovskaya_tv

Знаменитость опубликовала фото в своем Instagram-профиле и оставила снимок без подписи. Поклонники не поскупились на комплименты своему кумиру.

«Королева»;

«Восхитительная»;

«Маша, ну ты просто бомбическая, тут слов нет»;

«Дьяволица»;

«Женщина-огонь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 38-летняя Малиновская показала упругую грудь в прозрачном боди.