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Губернатор Петербурга исполнит три детских новогодних мечты с «Елки желаний»

, 22:11 | Мия Субботина Видео 32

Александр Беглов принял участие во Всероссийской благотворительной акции.

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Фото, видео: Известия / Александр Казако; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Dr. Wilfried Bahnmüller

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит три детских новогодних мечты с «Елки желаний», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы Северной столицы. Градоначальник 26 декабря принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

«С новогодней елки, которая установлена в Кремле, глава города снял три записки с новогодними мечтами детей. Желания мальчиков, которым от семи до десяти лет — новые впечатления, компьютер и „большой набор для творчества“», — говорится в сообщении.

Новогодняя акция «Елка желаний» проходит в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Благотворители дарят волшебство и новогоднюю радость нуждающимся. Среди потенциальных подарков — развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника и многое другое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья.

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