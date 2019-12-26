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  4. Названа возможная причина ДТП с двумя погибшими под Липецком

Названа возможная причина ДТП с двумя погибшими под Липецком

, 22:42 | Сергей Зеленский Видео 111

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением из-за гололедицы.

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Фото, видео: МЧС РФ

Предварительной причиной опрокидывания автобуса на трассе в Становлянском районе Липецкой области, в результате которого погибли два человека, могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе гололедица.

Авария произошла вечером в четверг, 26 декабря, когда транспортное средство, следовавшее из Москвы в Тбилиси, съехало с дороги и опрокинулось.

В автобусе находились 19 человек, все они — граждане Грузии. Сообщается о девяти пострадавших, среди них — ребенок.

Региональное СКР проводит доследственную проверку по факту гибели двух пассажиров — мужчин 1961 и 1969 годов рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности состояния пострадавших в ДТП в Липецкой области.

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