Гороскоп на 27 декабря: Солнце в союзе с Юпитером поможет проявить таланты, о которых вы не подозревали

Эта неделя принесет понимание того, что терпение — это действительно добродетель. Продолжайте ухаживать за своим садом и гордиться тем, что он приносит плоды. Можете быть уверены — изобилие, которого вы заслуживаете, найдет свой путь к вам. Это также неделя, чтобы поблагодарить членов вашей команды. Только представьте, насколько быстрее вы достигнете результата, если найдете способ работать вместе?

Материальная безопасность подобна обоюдоострому мечу. С одной стороны, он предоставляет вам страховочную сетку. С другой — несет с собой множество обязанностей и страх, что все может исчезнуть уже завтра. Вы столкнетесь с тем, что не сможете наслаждаться плодами вашего собственного труда. Откажитесь на время от своих забот о деньгах и тогда вы начнете понимать, что подключены к бесконечному потоку Вселенной.

Это неделя не для больших рисков. Скорее всего, все может пойти не так, как планировалось. Ваша задача: найти путь от хаоса к космосу. Прилив адреналина, который вы испытаете, поможет вам воплотить в жизнь план Б! Лучшие новости: друзья будут помогать вам контролировать урон. Готовы творить чудеса со своей командой?

Вы понимаете, как важно оставаться нейтральным, где это необходимо, и не становиться участником драмы. Это дает вам возможность сосредоточиться на том, что действительно важно: творческом путешествии. Овен, это также время нахождения вашего икигая. Сможете ли вы превратить свою страсть в прибыльную профессию, внося свой вклад в мир? Посмотрите, как Вселенная выстраивает вашу жизнь, предоставляя нужные возможности, когда вы искренне определяете свое намерение.

♌ Лев

Фаза планирования и выработки стратегии закончена. Настало время сделать роковой шаг, который приведет в движение вещи. Следите за происходящим и верьте, что Вселенная поддерживает вашу миссию. Не забывайте доверять своим инстинктам по мере продвижения вперед. Будет момент, когда вы почувствуете, что у вас нет руководства для решения проблем, возникшим на пути. Поверьте — импровизация заложит основу для успеха.

Космический совет: активируйте режим действия.

♍ Дева

«Наш самый глубокий страх не в том, что мы неадекватны. Наш самый глубокий страх в том, что мы сильны сверх всякой меры. Больше всего нас пугает наш свет, а не тьма». Мощные слова Марианны Уильямсон вдохновят вас на подъем. Разберитесь с шаблонами самоотрицания и страхами, которые мешают вам реализовать свой истинный потенциал. Жизнь предлагает вам шанс подняться. Будьте готовы поделиться своим светом с миром.

Космический совет: вы готовитесь идти по пути величия.

♎ Весы

Остерегайтесь врагов, которые маскируются под друзей. Не все заслуживают вашего доверия, Весы. Сняв розовые очки, вы сможете увидеть людей такими, какие они есть. Не забывайте защищать свои границы и пересматривать условия. Если вы не позаботитесь о себе, кто будет? Научиться сохранять нейтралитет, когда дела идут плохо — жизненный навык, который поможет вам принимать правильные решения.

Космический совет: защищайте свои интересы.

♏ Скорпион

Каждый сэкономленный рубль — заработанный, верно? Подобное отношение в сочетании с тяжелой работой помогло вам сэкономить большие деньги. Эта фаза вашей жизни приносит с собой финансовую безопасность, о которой вы всегда мечтали. Молитва благодарности будет иметь большое значение, Скорпион. Что вам нужно иметь в виду, когда вы обнаружите, что вы экономны: можно позволить себе несколько мирских удовольствий.

Космический совет: это время финансовой стабильности.

♐ Стрелец

Мы живем в вибрирующей Вселенной, Стрелец. Вера в то, что жизнь — это борьба, задаст тон именно для этого. Отпустите прошлое и наполните настоящее светом любви. Прикоснитесь к силе подсознания. Поверьте, что сейчас с вами могут случиться только хорошие вещи. Поверьте, что ваш внешний мир будет делать то, что нужно, чтобы соответствовать вашим новым убеждениям. Космический совет: позвольте добрым вещам легко проникнуть в вашу жизнь.

♑ Козерог

Не позволяйте своим победам сделать вас самодовольными, Козероги. У вас есть много миль до сна. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы освободились от энергии беспокойства и заменили ее светом любви. Пересмотрите свой список целей и посмотрите, как вы можете начать работать над ними осознанно. Да, есть люди, которые на несколько шагов впереди вас. Нет необходимости сравнивать ваше путешествие с их, так как вы — ваше единственное соревнование.

Космический совет: освободитесь от энергии беспокойства.

♒ Водолей

Ах, этот выброс адреналина, которого вы так жаждали, наконец-то наступил! После периода застоя все, наконец, набирает обороты. На вашем пути множество интересных проектов и коллабораций. Тайм-менеджмент является ключевым. Помните, чем более обоснована ваша энергия, тем лучше вы сможете действовать. Для некоторых возможна командировка.

Космический совет: чем более обоснована ваша энергия, тем лучше вы сможете действовать.

♊ Рыбы

Можно позволить себе мечтать, если вы способны отличить фантазию от реальности. Вселенная предостерегает вас от иллюзий, и тенденции повторять старые ошибки. Делая выбор, оцените как действия, так и слова другого человека. Одинокие Рыбы, перестаньте недооценивать свою силу и потенциал. Хватит соглашаться на меньшее.

Космический совет: посмотрите за пределы иллюзий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака.