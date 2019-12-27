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  4. Вопросы развития села обсудили в Кремле на Госсовете по развитию АПК

Вопросы развития села обсудили в Кремле на Госсовете по развитию АПК

, 1:45 Эфирная новость 17

На последнем в этом году заседании Госсовета президент, главы субъектов, представители правительства и парламента обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Больше думать о жителях сел, чей труд кормит страну, призвал сегодня Владимир Путин на Госсовете по аграрной политике (АПК). Президент отметил — в этом году хороший урожай зерновых, высокие доходы от экспорта агропродукции. А вот зарплаты тех, кто обеспечивает эти успехи, оставляют желать лучшего.

Разговор о сельском хозяйстве — почти подарок для участников заседания Госсовета. Внутренние потребности обеспечены, продукты успешно идут на экспорт. Как сказал президент: то, что вчера было рекордом, сегодня становится нормой. Но это не значит, что в сельской местности все прекрасно.

Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в Адыгее обсудил насущные вопросы сельского хозяйства с аграриями и общественниками.

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