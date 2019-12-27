Число погибших при падении самолета в Казахстане увеличилось до 14

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек. Трагедия произошла утром 27 декабря.

Самолет компании Bek Air разбился сразу после взлета в Алма-Ате. Борт стремительно потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в находящееся рядом здание. Полеты самолетов типа Fokker-100, к которым принадлежало рухнувшее воздушное судно, временно приостановлены.

Согласно последним данным, среди получивших травмы девять детей, включая четырехмесячного младенца. 20 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что установлены личности семерых погибших в авиакатастрофе в Казахстане.