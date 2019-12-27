Видео: новые подробности крушения самолета в Казахстане

Появились новые подробности о крушении самолета в Казахстане 27 декабря. О том, как разворачивались события, сообщил экономический обозреватель Денис Кривошеев — сейчас журналист находится на месте происшествия.

По информации, озвученной Кривошеевым, борт, предположительно, задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Как именно и по какой причине это произошло — пока неизвестно.

«После этого он начал, что называется „козлить“ и пошел вправо, ударился о забор краем крыла. Его развернуло на такой скорости — и он столкнулся с домом прямо боком», — передал мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число погибших при крушении достигло 14 человек.