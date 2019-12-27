«Время над вами не имеет власти»: Бледанс восхитила фанатов снимками в сексуальном купальнике

Фотографии Эвелины Бледанс в таиландском бассейне восхитили ее фанатов. Звезда разместила в Instagram два снимка, на которых стоит в откровенном бардовом купальнике в профиль и анфас.

В кадре артистка демонстрирует идеальную фигуру и лицо без признаков морщин. На вид поклонники не дали ей больше 30, хотя в апреле этого года Бледанс отметила 50-летие.

Instagram @bledans

«Обе фотографии сногсшибательны! Вы божественны, прекрасны и как женщина, и как актриса, обожаю вас!»

«Время над вами не имеет власти»;

«И первая, и вторая фотография супер, класс! И как бы грубо ни звучало, просто секс!»

«Нет, ну это уже перебор! И так полстраны мужиков сходят с ума, так теперь… Ну огонь же!»

«Эвелина, вы мечта», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс поздравила Боярского с юбилеем в костюме медсестры.