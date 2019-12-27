Переговоры пилотов, упавшего в Казахстане самолета, с диспетчером

В распоряжение 5-tv.ru появилась аудиозапись переговоров пилотов, упавшего в Казахстане самолета, с диспетчером.

Руление, Bek Air. 2100: «Чарли, на борту на 23-й стоянке разрешите буксировку и запуск».

Д: "Bek Air. 2100, буксировку и запуск на осевую носом на альфа разрешаю».

Б: «Разрешили буксировку и запуск на осевую. 2100»

Б: «2100, готовы к рулению».

Д: «Bek Air. 2100, предварительный ВПП 05 правая через перрон по РД Альфа разрешаю».

Б: «Перрон, РД Альфа, 05 правая (шумы)»

Д: «Bek Air. 2100, работайте с вышкой 119,4»

Б: «119,4 работаем, 2100, спасибо, всего доброго, хорошего дня вам!»

Д: «Всего доброго, до свидания!»

Борт не слышно

Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка рулите….ждать».

Д: «Bek Air. 2100, исполнительный 05 правая разрешаю, взлет по команде».

Б: «Bek Air. 2100, к взлету готовы».

Д: «Bek Air. 2100, понял, ждите».

Д: «Bek Air. 2100, ветер 040 градусов, 1, 05 правая, взлет разрешаю».

Б: «05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!»

Д: «Доброго пути!»

Д: «Ждать!»

Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка».

Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка».

Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Круг».

Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка»

Д: «2100, Вышк».

Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Круг».

Д: «Bek Air. 2100».

Д: «АстанаЛайн 671, мы не знаем, где находится Fokker100»

Б: «Приняли, сколько примерно времени еще ждать?»

Д: «АстанаЛайн 671, Сейчас определимся и вам доложим».

Д: «АстанаЛайн Вышка».

Б: «На приеме».

Д: «АстанаЛайн 671, объявлена тревога».

Д: «671, полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе, или в районе полосы будет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Казахстане. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Сначала лайнер немного набрал высоту, после чего началась тряска, затем столкновение и крушение. В этом момент кому-то удалось выломаться аварийную дверь и люди смогли выбраться. По уточненным данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Сейчас на месте трагедии работает более тысячи спасателей, все выжившие доставлены в клиники.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета рассказала о ЧП.