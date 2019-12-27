Переговоры пилотов, упавшего в Казахстане самолета, с диспетчером

В распоряжение 5-tv.ru появилась аудиозапись переговоров пилотов, упавшего в Казахстане самолета, с диспетчером.
Руление, Bek Air. 2100: «Чарли, на борту на 23-й стоянке разрешите буксировку и запуск».
Д: "Bek Air. 2100, буксировку и запуск на осевую носом на альфа разрешаю».
Б: «Разрешили буксировку и запуск на осевую. 2100»
Б: «2100, готовы к рулению».
Д: «Bek Air. 2100, предварительный ВПП 05 правая через перрон по РД Альфа разрешаю».
Б: «Перрон, РД Альфа, 05 правая (шумы)»
Д: «Bek Air. 2100, работайте с вышкой 119,4»
Б: «119,4 работаем, 2100, спасибо, всего доброго, хорошего дня вам!»
Д: «Всего доброго, до свидания!»
Борт не слышно
Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка рулите….ждать».
Д: «Bek Air. 2100, исполнительный 05 правая разрешаю, взлет по команде».
Б: «Bek Air. 2100, к взлету готовы».
Д: «Bek Air. 2100, понял, ждите».
Д: «Bek Air. 2100, ветер 040 градусов, 1, 05 правая, взлет разрешаю».
Б: «05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!»
Д: «Доброго пути!»
Д: «Ждать!»
Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка».
Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка».
Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Круг».
Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Вышка»
Д: «2100, Вышк».
Д: «Bek Air. 2100, Алматы-Круг».
Д: «Bek Air. 2100».
Д: «АстанаЛайн 671, мы не знаем, где находится Fokker100»
Б: «Приняли, сколько примерно времени еще ждать?»
Д: «АстанаЛайн 671, Сейчас определимся и вам доложим».
Д: «АстанаЛайн Вышка».
Б: «На приеме».
Д: «АстанаЛайн 671, объявлена тревога».
Д: «671, полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе, или в районе полосы будет».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Казахстане. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
Сначала лайнер немного набрал высоту, после чего началась тряска, затем столкновение и крушение. В этом момент кому-то удалось выломаться аварийную дверь и люди смогли выбраться. По уточненным данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, 49 — пострадали.
Сейчас на месте трагедии работает более тысячи спасателей, все выжившие доставлены в клиники.
Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета рассказала о ЧП.