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Педофил из Таджикистана надругался над школьницей в Петербурге

, 13:43 | Василий Заика Видео 20

О произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшей. По словам женщины, молодой мужчина в течение пяти дней периодически состоял в интимной близости с ее 15-летней дочерью.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, globallookpress.com /Sebastian Gollnow, /CHROMORANGE / Bilderbox

Педофил из Таджикистана надругался над школьницей в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, о произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, 21-летний мужчина в течение пяти дней периодически состоял в интимной близости с ее 15-летней дочерью. Отмечается, что злодеяния подозреваемый совершал в 99-й модели ВАЗа, принадлежащей жителю Северной столицы.

В настоящий момент в правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женатый педофил три дня насиловал школьницу в Москве. Девочку три дня искали родители. А она в это время скрывалась от полиции в съемной квартире с 47-летним мужчиной. Подозреваемый по делу задержан.

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