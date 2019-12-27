Педофил из Таджикистана надругался над школьницей в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, о произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, 21-летний мужчина в течение пяти дней периодически состоял в интимной близости с ее 15-летней дочерью. Отмечается, что злодеяния подозреваемый совершал в 99-й модели ВАЗа, принадлежащей жителю Северной столицы.

В настоящий момент в правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женатый педофил три дня насиловал школьницу в Москве. Девочку три дня искали родители. А она в это время скрывалась от полиции в съемной квартире с 47-летним мужчиной. Подозреваемый по делу задержан.