Хроника событий: что стало причиной крушения самолета Bek Air в Казахстане

Оба бортовых самописца пассажирского лайнера, потерпевшего крушение в Казахстане, найдены. На месте катастрофы работают следователи, поисковая операция продолжается.

Этим утром самолет авиакомпании Bek Air сразу после взлета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и рухнул на жилой квартал. На борту было 98 человек, включая экипаж. Чудо, что самолет не загорелся, и многие спаслись. Выжившие рассказывают о том, что сразу после катастрофы кому-то удалось выломать аварийную дверь и люди смогли выбраться.

С последней информацией корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Рейс «Алма-Ата — Нур-Султан» должен был вылетать в 07.05 по местному времени. В распоряжении «Известий» оказались переговоры пилотов с диспетчерами. Эксклюзивная запись. Судя по ней, подготовка к рейсу шла штатно.

Б: «Bek Air 2100, к взлету готовы».

Д: «Bek Air 2100, понял, ждите».

Д: «Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 1, 05 правая, взлет разрешаю».

Б: «05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!»

Д: «Доброго пути!»

О том, что у рейса 2100 есть какие-то проблемы стало понятно, когда следующий самолет ждал разрешения на вылет.

Д: «АстанаЛайн 671, мы не знаем, где находится Fokker100»

Б: «Приняли, сколько примерно времени еще ждать?»

Д: «АстанаЛайн 671, сейчас определимся и вам доложим».

Д: «АстанаЛайн, вышка».

Б: «На приеме».

Д: «АстанаЛайн 671, объявлена тревога».

В это же время из упавшего самолета уже эвакуировались выжившие. В первые минуты к лайнеру успели подойти на помощь только очевидцы и местные жители. Он потерпел крушение на окраине поселка Гульдала.

Судя по всему, проблемы начались во время набора скорости еще на полосе. Fokker 100 добрался почти до ее конца, но набрать высоту уже не смог. Больше того, полета, как такового, вообще не получилось. Лайнер снес световое оборудование аэропорта и остановился только, сломав забор и половину жилого дома.

Fokker100 — самолет довольно редкий. Голландский, выпущено всего 283 штуки. Последний в 1997-м. Конкретно этот — в 1996-м. 17 самолетов разбились. Катастрофа в Алма-Ате стала 18-й. Кстати, на жилые кварталы Fokker100 уже тоже падал — в 1996-м у самолета бразильской авиакомпании во время набора высоты самопроизвольно включился реверс правого двигателя, и лайнер упал на густонаселенный квартал.

«Версии предварительные… Дважды самолет при взлете коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо это техническая причина», — сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

В Казахстане это уже второе ЧП: в 2016-м Fokker100 сел без передней стойки шасси.

Данные о погибших и пострадавших все еще противоречивые. Известно, что погибло по крайней мере 12 человек. В больницы доставлено 66. Почти все госпитализированы. 12 находятся в тяжелом состоянии. При этом фюзеляж самолета практически полностью разрушен.