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Таксист в центре Петербурга избил и изнасиловал пассажирку

, 16:27 | Василий Заика Видео 48

Пострадавшая заявила о произошедшем в правоохранительные органы только спустя четыре дня.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, /Алексей Майшев, /Зураб Джавахадзе, globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Водитель одной из таксомоторных компаний Петербурга избил и изнасиловал пассажирку. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 22 декабря на улице Михайловская в Центральном районе.

Пострадавшая заявила о произошедшем в правоохранительные органы только спустя четыре дня — 26 декабря. По словам 25-летней девушки, таксист потребовал от нее «расплатиться натурой» за его услуги. Водитель ударил пассажирку по голове, после чего склонил к оральному сексу.

В этот же день петербурженка обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у девушки ушибы и сотрясение головного мозга.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что педофил из Таджикистана надругался над школьницей в Петербурге.

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