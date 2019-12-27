Видео спасения младенца с места крушения самолета Fokker 100 в Казахстане

Появилось видео спасения младенца, находившегося на борту самолета Fokker 100, который потерпел крушение в Алма-Ате.

На кадрах видно, как один из спасателей пробирается по заснеженным буеракам, аккуратно держа на руках малыша в белом комбинезоне. Ребенка сразу же поместили в машину скорой помощи.

Самолет рухнул утром 27 декабря, пытаясь набрать высоту. Борт задел крылом бетонный забор, после чего развернулся боком и врезался в стоящее рядом двухэтажное здание. В результате авиапроисшествия погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Ранее 5-tv.ru публиковал расшифровку переговоров пилотов упавшего в Казахстане самолета с диспетчером.