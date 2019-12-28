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  4. Ким Кардашян накрасила заболевшую дочь, нарушив запрет Канье Уэста — фото

Ким Кардашян накрасила заболевшую дочь, нарушив запрет Канье Уэста — фото

, 10:07 | Алиса Старжевская Фото 211

Рэпер и многодетный отец был против того, чтобы его дети использовали косметику.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила пойти навстречу дочери и немножко накрасила ее, несмотря на запрет Канье Уэста на использование косметики детям, пишет Тeleprogramma.pro.

Дело в том, что накануне праздника девочка заболела желудочным гриппом, но так просилась на праздник, что мама не смогла устоять. Ким накрасила дочке ногти и губы. Результат мейкапа звездная мама выложила в Instagram.

Маленькая Норт на фото выглядит как нежно-розовый ангел — на малышке — блестящий брючный костюм, на ногтях — светлый маникюр, а губы подведены нюдовым блеском. Волосы девочки заплели в два высоких пучка.

Instagram @kimkardashian

В посте Ким поделилась, что не для всех членов семьи предпраздничный выход прошел гладко. Аниматор, игравший роль Санта-Клауса, был слишком активным, чем и напугал двухлетнюю Чикаго.

А вот семимесячный Псалом не доставил звездной семье хлопот — малыш почти весь вечер провел на руках у Уэста и «вел себя как ангел».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян снялась для глянца в образе Элизабет Тейлор.

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