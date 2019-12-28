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«Случилась жизнь»: хоккеист Телегин раскрыл причину развода с Пелагеей

, 8:01 | Игорь Рязов Фото 14

Спортсмен подчеркнул, что всегда будет помогать певице и поддерживать ее.

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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta; @itelegin07

Хоккеист сборной РФ и столичного ЦСКА Иван Телегин прокомментировал свой развод с певицей Пелагеей. Спортсмен назвал причину разрыва отношений на своей странице в Instagram.

«Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь», — написал Телегин.

Хоккеист признался, что очень рад рождению дочери в браке с Пелагеей и всегда будет ей благодарен. Он отметил, что в распаде их отношений нет вины третьих лиц, просто двум сильным личностям сложно ужиться вместе.

«У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — цитирует его «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что спортсмен сопроводил текст фотографией нескольких снимков, на которых запечатлен вместе с дочерью в контактном зоопарке. Пелагеи на фото нет.

Instagram @itelegin07

Как сообщал 5-tv.ru, певица Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным 26 декабря. Они прожили вместе три года, в браке родилась дочь Таисия. После этого признания на певицу обрушились волна критики, но жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею.

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