Сын Никаса Сафронова стал жертвой нападения

Сын художника Никаса Сафронова 29-летний Лука стал жертвой нападения. Наследник знаменитого живописца рассказал об инциденте в Instagram. Он утверждает, что его подставила небезызвестная доктор Марият Мухина, которая раньше занималась лечением Бари Алибасова.

Лука Сафронов-Затравкин — талантливый пианист, которого часто приглашают порадовать гостей игрой на фортепиано на различные мероприятия на коммерческой основе. На этот раз молодого человека позвали сыграть на торжественной церемонии открытия одной из столичных клиник.

«Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление — это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина», — заявил артист.

Instagram @lukasafronovofficial

По словам Луки Сафронова-Затравкин, медик подстроила его встречу с 47-летним шоуменом Стасом Барецким, который вел себя по отношению к музыканту весьма агрессивно.

«Напал, пытаясь избить. Один из ударов пришелся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру», — высказался в соцсети сын знаменитого художника. ⠀

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никас Сафронов сообщил о подготовке Луки к серьезной операции.