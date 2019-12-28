Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае. Трагедия произошла в деревне Сидорята Верещагинского района.

На момент прибытия пожарных деревянный жилой дом площадью 72 квадратных метра был полностью в огне. В ликвидации пожара принимали участие 31 человек и 11 единиц техники.

«В 11:28 дежурному поступило сообщение о выезде пожарных в деревню Сидорята. Когда подразделения прибыли на место, обнаружили, что горит жилой дом. В 12:18 пожар удалось локализовать. К сожалению, есть погибшие», — цитирует МЧС Прикамья сайт 59.ru.

На месте происшествия обнаружены четыре тела: 23-летней женщины, четырехлетнего и двухлетнего мальчиков, а также четырехмесячного младенца.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел в жилом доме начала XX века в центре Петербурга.