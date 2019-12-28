«Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого

Сын художника Никаса Сафронова 29-летний Лука рассказал о недавнем нападении шоумена Стаса Барецкого. По словам молодого человека, инцидент произошел на открытии клиники. Пианиста пригласила туда для выступления на коммерческой основе доктор Марият Мухина.

«Я приехал. Увидел сразу на сцене этого человека, внешне отталкивающего. Я знал, что он какой-то странный. Но из уважения ничего не сказал. Я вышел, сыграл Бетховена, и уже выходя из помещения, он говорит: «Идем выйдем». Тут подбежала она, говорит: «Надо вам вместе спланировать какую-то историю по похудению», — вспоминает Сафронов-Затравкин.

Марият Мухина очевидно предложила Луке Сафронову-Затравкину и Стасу Барецкому творческую коллаборацию. Сын художника согласился и решил все как следует спланировать. Однако шоумену такое положение вещей пришлось не по душе.

«Он говорит: „Зачем что-то планировать. А я сейчас тебе! Ах, ты подлец!“ И дальше начал на меня орать. Я чувствую, он меня уже в плечо ударил. И дальше хочет. Я понимаю, что она это дело спровоцировала, и там уже начали люди какие-то подставные снимать это дело. Я пытаюсь успокоить человека…», — продолжает сын художника.

Лука Сафронов-Затравкин с ужасом вспоминает происходящее. Молодой человек утверждает — он боится за свою жизнь.

«Когда на тебя этот человек начинает орать матом с кулаками… Я быстро ретировался и убежал. Даже куртку не взял. У него сразу был план что-то со мной сделать, чтобы прославиться. Это ужасно. Я боюсь, что он уже настроен на меня», — сказал он.

Пострадавший уверен, что во всем принимала участие доктор Марият Мухина. По мнению Сафронова-Затравкина, женщина заранее знала о готовящейся провокации.

«Это и пиар-акция заведения и его собственная. Этого человека огромного размера. Человек ради славы готов сесть в тюрьму, унизить человека. Он меня ударит вилкой, его посадят в тюрьму, я ослепну, а у него будет слава. Это реальная угроза моей жизни», — поделился опасениями Лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лука Сафронов-Затравкин стал жертвой нападения.