  1. Пятый канал
  4. «Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого

«Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого

, 12:38 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 14

Шоумен напал на 29-летнего Луку Сафронова-Затравкина на открытии клиники.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Сын художника Никаса Сафронова 29-летний Лука рассказал о недавнем нападении шоумена Стаса Барецкого. По словам молодого человека, инцидент произошел на открытии клиники. Пианиста пригласила туда для выступления на коммерческой основе доктор Марият Мухина.

«Я приехал. Увидел сразу на сцене этого человека, внешне отталкивающего. Я знал, что он какой-то странный. Но из уважения ничего не сказал. Я вышел, сыграл Бетховена, и уже выходя из помещения, он говорит: «Идем выйдем». Тут подбежала она, говорит: «Надо вам вместе спланировать какую-то историю по похудению», — вспоминает Сафронов-Затравкин.

Марият Мухина очевидно предложила Луке Сафронову-Затравкину и Стасу Барецкому творческую коллаборацию. Сын художника согласился и решил все как следует спланировать. Однако шоумену такое положение вещей пришлось не по душе.

«Он говорит: „Зачем что-то планировать. А я сейчас тебе! Ах, ты подлец!“ И дальше начал на меня орать. Я чувствую, он меня уже в плечо ударил. И дальше хочет. Я понимаю, что она это дело спровоцировала, и там уже начали люди какие-то подставные снимать это дело. Я пытаюсь успокоить человека…», — продолжает сын художника.

Лука Сафронов-Затравкин с ужасом вспоминает происходящее. Молодой человек утверждает — он боится за свою жизнь.

«Когда на тебя этот человек начинает орать матом с кулаками… Я быстро ретировался и убежал. Даже куртку не взял. У него сразу был план что-то со мной сделать, чтобы прославиться. Это ужасно. Я боюсь, что он уже настроен на меня», — сказал он.

Пострадавший уверен, что во всем принимала участие доктор Марият Мухина. По мнению Сафронова-Затравкина, женщина заранее знала о готовящейся провокации.

«Это и пиар-акция заведения и его собственная. Этого человека огромного размера. Человек ради славы готов сесть в тюрьму, унизить человека. Он меня ударит вилкой, его посадят в тюрьму, я ослепну, а у него будет слава. Это реальная угроза моей жизни», — поделился опасениями Лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лука Сафронов-Затравкин стал жертвой нападения.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

12:38
«Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого
12:34
«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова
12:29
По меньшей мере 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
12:18
Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке
12:07
Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае
11:57
Пушков: От надежд на потепление отношений с США не осталось камня на камне

Сейчас читают

Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею
«Никому не позволим читать нам нотации»: Посла РФ вызвали в МИД Польши после слов Путина о польской политике 30-х годов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]