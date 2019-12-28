Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полета гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до отметки свыше десяти Махов. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко, пишет «Красная звезда».

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета», — пояснил он.

Замглавы Минобороны добавил, что производится совершенствование и других тактико-технических характеристик ракет «Кинжал» и «Циркон».

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и ракета. Он был выведен на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2017 года, более того, в ноябре 2019 года его опробовали в Арктике.

В послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что работы над ракетой «Циркон» идут по графику. Этот тип вооружений может развивать скорость до девяти Махов, и способен поражать на дальности более одной тысячи километров как надводные, так и наземные цели. Как уточняет «Экономика сегодня», носителями «Цирконов» станут корабли и подводные лодки.

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Циркон».