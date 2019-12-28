  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

, 19:00 | Василий Заика Видео 118

Президент России подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда с 1 января в размере 12130 рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Andrey Arkusha, Nikolay Gyngazov, Aleksey Nikolskyi

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12130 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, благодаря увеличению МРОТ в стране последует не только рост заработной платы, но и разного рода компенсаций, а также социальных пособий, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ряде регионов России минимальный размер оплаты труда превысит установленный уровень из-за повышающих коэффициентов и региональных надбавок, в частности на Дальнем Востоке и в северных регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии.

Читайте также

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Путин обсудил насущные вопросы сельского хозяйства с аграриями и общественниками
-2° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
62.03
0.26 69.03
0.53
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

Последние новости

20:15
На заводе «Новый свет» считают принятие закона о вине гарантией развития отрасли
20:00
Никас Сафронов предложил Орнелле Мути выйти за него замуж
19:45
«Ух, жарко»: Стас Костюшкин разместил видео с обнаженными мужчинами в бане
19:30
«Счастье!»: звезда «Дома-2» в полосатом бикини сыграла на скрипке у бассейна
19:13
В «Массандре» назвали закон о вине беспрецедентным и крайне важным для отрасли
19:00
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января
Экскурсионный автобус попал в страшное ДТП под Москвой, водитель погиб — видео
Юлию Барановскую не хотели пускать в самолет с тремя детьми

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]