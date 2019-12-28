Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12130 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, благодаря увеличению МРОТ в стране последует не только рост заработной платы, но и разного рода компенсаций, а также социальных пособий, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ряде регионов России минимальный размер оплаты труда превысит установленный уровень из-за повышающих коэффициентов и региональных надбавок, в частности на Дальнем Востоке и в северных регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии.