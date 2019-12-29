Импланты замедленного действия: как откровение Леры Кудрявцевой заставило с другой стороны посмотреть на пластику груди

На этой неделе мир шоу-бизнеса вздрогнул. Известная светская львица Лера Кудрявцева рассказала в социальных сетях, что оказалась на пороге смерти. Всему виной — лопнувший имплант в груди звезды.

Оказывается, последние пять лет жидкость из него сочилась во все внутренние органы. И это при том, что ей давали пожизненную гарантию на силикон. В общем пришлось делать операцию и вынимать инородное тело. Надеемся, конечно, что со здоровьем у Леры будет все хорошо. Да, и, в общем, у звезд денег достаточно. Если захочет, сделает себе новую грудь. Но тут вот в чем проблема. Это лет 10-15 назад сделать себе силиконовый бюст могли лишь наиболее обеспеченные гражданки. Сегодня такие операции мало того, что доступны, но и все более популярны. Их делают даже те женщины, у которых с грудью все хорошо и нормально по общечеловеческим меркам, но хочется чуть-чуть лучше, как вот у той, с обложки.

Спрос породил бесчисленное количество предложений — иногда не пойми чего, и не пойми от кого. Получается, что миллионы женщин в погоне за красотой рискуют собственными жизнями. Как бы их не пытались убедить в обратном. Артур Ломидзе об имплантах замедленного действия.

Сергей Лазарев признался, что никогда не любил искусственную грудь Кудрявцевой

Таких фотографий еды в звездных Instagram не увидишь, а этот просто пестрит больничным рационом, капельницами, врачами и посетителями.

В кадре все кроме самой пациентки — медиа дивы Леры Кудрявцевой. Она сейчас не в лучшей форме, буквально «взрывная» новость потрясла страну. Во-первых, у телезвезды не своя грудь, ну, тут многие догадывались, а во-вторых она дала течь, срочная госпитализация и удаление имплантатов. Пациентка уверяет, силикон вытекал пять лет, медленно отравляя организм, а она и не догадывалась

Мы пошли на прием к доктору с одним из самых громких послужных списков в Петербурге. То груди разного размера сделает, то нос такой, что хозяйке нужна уже не пластика, а психиатр. Нас уверяют — имплантат — это абсолютно безопасно, оставляете предоплату и готовьтесь жить с потяжелевшим бюстом.

Как и все, что говорит врач, это правда лишь отчасти, производитель обещает поменять саму силиконовую подушечку, но сначала ее надо изъять для экспертизы, потом на ее место поместить новую гарантийную. Это как минимум две операции, и за протез никто женщин платить возможно и не заставит, но вот все эти операции никто бесплатно делать не станет.

«Медицина превратилась в бизнес, а пластическая хирургия вообще стала ширпотребом», — говорит Сергей Каплан, жертва пластической хирургии.

Пластический хирург рассказал об опасности импланта, лопнувшего у Кудрявцевой

Этот мужчина перенес 30 пластических операций после того как в самолете у него взорвались ягодичные протезы и сгнил новый нос. Он знает о пластике, мягко говоря, больше остальных, и зарекся впредь что-либо в себе менять.

«Не говорят они нам правды. До операции вы правды не узнаете, она написана мелким шрифтом, в вашем договоре, который тоже никто не читает», — рассказывает Сергей Каплан, жертва пластической хирургии.

Татьяна Артюшевская увеличила грудь — скакнула с шестого размера сразу на 12-й. Так сказать, установила себе прижизненный бюст в силиконе. Знает ли она что-нибудь об опасностях, ответ абстрактный.

«Они вызывают не рак, а лимфо какое-то состояние лимфатических узлов, подождите, давайте сначала», — говорит Татьяна Артюшевская.

Уточним, некоторые импланты вызывают крупноклеточную лимфому. Это подтвердили исследования американских медиков. За пять лет выявили почти 700 случаев заболевания. Шесть из них привели к летальному исходу.

«Эти имплантаты отозваны из продажи. Также были отозваны сертификаты соответствия и их больше не ставят», — говорит Антон Захаров, хирург, эксперт Росздравнадзора Института пластической хирургии и косметологии.

300 тысяч женщин во всем мире носят в себе бомбу замедленного действия. В России они были очень популярны. Правда раньше их знали под другим названием, именно такие стояли и у Леры Кудрявцевой. И это не значит, что эти импланты плохие, просто они хуже, чем остальные. Лимфома — попытка организма защититься от инородного предмета. Эта женщина рассказывает о своей беде прямо перед операцией по удалению сломавшего ее жизнь мешочка с силиконом.

Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта

Женщины понимают, что никакая красота не стоит таких жертв, и начинают информационную войну против лжи хирургов-бизнесменов. Создательница одного из самых популярных блогов, бьющихся за натуральность, сейчас мечтает о своей прежней груди.

«У меня появилась шишка в груди. Было ощущение что у меня сломано ребро», — рассказывает Яна Саенко.

Женщина поясняет, один из главных мифов, которые культивируют люди со скальпелем: гель не может протечь.

«Он потечет везде по всем лимфатическим щелям как силиконовая смазка. У меня были пациенты, у которых гель из молочной железы опускался вниз до паховой складки, и туда ниже до большого пальца стопы», — рассказывает Денис Агапов, пластический хирург.

Но это произойдет в случае, если использовался дешевый протез. В более дорогих применяется технология повышения вязкости. Цена такого около 100 тысяч рублей. Давайте заглянем внутрь того самого отозванного протеза.

Действительно не протекает, зато впитывает. Эта красная пленка создана организмом чтобы отгородится от инородного тела. Под ней мерзкий сгусток из силикона и биологических жидкостей. Может лучше бы тек?

А теперь о самом геле, из чего он состоит из инертного, не вызывающего реакцию силикона, гласит официальная версия. Юрист из Саратова, одна из немногих, кто добился для своей клиентки, имя которой не разглашается, компенсации от американской компании производителя, за лживость этой самой версии.

«Когда они запросили все исходные данные из девяти компонентов — семь неизвестны, потому что они представляют коммерческую тайну», — поясняет адвокат Елена Сергун.

После увиденного, наверное, каждая девушка, которая с сомнением смотрит на собственную грудь, задумается. А готова ли она идти на такой риск. Но кажется именно Instagram, который стал площадкой для рекламы опасной операции, станет ее могилой. Страница потерявшей объем медиа дивы, принесла пользу, и открыла женщинам глаза на настоящую естественную красоту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец вслед за Лерой Кудрявцевой удалит импланты из груди.