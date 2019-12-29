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  4. 8:5 — Путин в матче Ночной хоккейной лиги в очередной раз показал отличную физическую форму

8:5 — Путин в матче Ночной хоккейной лиги в очередной раз показал отличную физическую форму

, 4:44 Эфирная новость 21

В команду российского президента также вошли министр обороны Сергей Шойгу, прославленные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Касатонов и Сергей Федоров и другие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

В эту среду на Красной площади прошел матч Ночной хоккейной лиги. На площадку вместе с партнерами вышел Владимир Путин. Традиционно он выступает под номером 11. Его товарищами по команде стали министр обороны Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Касатонов и Сергей Федоров.

Президент для своих 67-ми в отличной спортивной форме. И это при его плотном графике, перелетах и переездах, когда время на сон находится с трудом. Как итог — победа его команды со счетом 8:5, причем Путин забросил больше половины шайб своей ледовой дружины.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011-м году по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. И с тех пор стала одной из самых массовых любительских лиг в стране. И каждый май хоккеисты устраивают турниры приуроченные ко Дню Победы. Старшее поколение, которое выходит на лед, старается передать уважение к истории, к ветеранам, подрастающим хоккеистам. Так продолжается из года в год. И об этом все время напоминает и Владимир Путин.

Предыдущий выход российского президента на лед был еще более результативным. В мае в матче в рамках Ночной хоккейной лиги между командами «Легенды хоккея» и «Сборная НХЛ» Путин забросил в ворота соперника 10 шайб.

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