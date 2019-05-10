Видео: Путин забросил 10 шайб в ворота соперника на гала-матче Ночной лиги

В Сочи в пятницу, 10 мая, состоялся матч в рамках Ночной хоккейной лиги между командами «Легенды хоккея» и «Сборная НХЛ».

Президент России защищал цвета «Легенд» под традиционным 11 номером. Глава государства открыл счет еще на второй минуте матча. Всего в ворота соперников Владимир Путин отправил десять шайб.

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Игра в сочинском Ледовом дворце закончилась со счетом 14:7.

Перед началом матча президент вручил сертификаты на строительство крытого ледового катка в регионе любительской команде «Скон-Урал». Она уже трижды стала победителем Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин перед игрой посетил площадку образовательного центра «Сириус», где его ознакомили с планами комплексного развития, включающими в себя строительство концертного зала.