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Фигуристки Щербакова, Косторная и Трусова вошли в состав сборной РФ на чемпионат Европы

, 7:44 | Ниса Мурзанаева Видео 48

Спортивное состязание пройдет в австрийском городе Грац.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Raniero Corbelletti, Martin Siepmann

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова вошли в состав российской сборной на чемпионат Европы. Спортивное состязание пройдет в австрийском городе Грац.

Состав сборной России официально утвержден исполнительным комитетом Федерации фигурного катания на коньках России после обсуждения с тренерским составом, пишет ТАСС.

Отборочным этапом для включения в российскую сборную на чемпионат Европы стало национальное первенство. Соревнования подошли к концу 28 декабря в Красноярске. Фигуристки, занявшие первое и второе место, были автоматически зачислены в состав сборной РФ. Спортсменку, которая заняла третье место на выступлении в Граце, выбрал тренерский состав.

В конечном счете, в состав сборной России вошли: двукратная чемпионка России 15-летняя Анна Щербакова; одержавшая победу в финале взрослого Гран-при 16-летняя Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Александра Трусова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Навка показала тренировку фигуристки Алины Загитовой.

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