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«Императрица»: Аллегрова в образе Снежной королевы произвела фурор в сети

, 9:50 | Мия Субботина Фото 24

Артистка поделилась фотографией на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @irinaallegrova.ru

Певица Ирина Аллегрова опубликовала снимок в Instagram-аккаунте в образе главной героини сказки Андерсена — Снежной королевы. Эстрадная исполнительница предстала в белом платье, расшитом камнями, и меховой накидке. Голова ее увенчана короной в виде нескольких снежинок. Знаменитость решила поинтересоваться у фанатов, готовы ли они к встрече Нового года.

«До Нового года осталось несколько дней. Готовы перешагнуть в 2020 год?» — подписала пост звезда.

Instagram @irinaallegrova.ru

Поклонники остались в восторге от роскошного образа своей любимицы. Они восхитились ее красотой и очарованием в волшебном образе и написали ей комплименты в комментариях.

«Снежная императрица!»;

«Королева красоты»;

«Шикарная Снежная королева с огненным сердцем»;

«Красотка! Императрица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аллегрова сразила публику чересчур глубоким декольте на «Песне года».

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