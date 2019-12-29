«Женщина-воздух»: звезда сериала «Кухня» опубликовала серию чувственных снимков

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская очаровала поклонников серией снимков в нежном образе. Актриса не часто балует поклонников такими фото, но в этот раз звезда сериала «Кухня» решила удивить публику: она предстала перед камерой в бежевой шелковой блузе. Нежность образу добавлял нюдовый макияж.
На нескольких фотографиях знаменитость позирует в воде, чем еще больше очаровала фанатов. Серией кадров артистка поделилась в своем Instagram-профиле.
«Умиротворение там, я это точно знаю!» — подписала пост звезда.
От таких публикаций фанаты не смогли сдержать своих эмоций. Они восхитились сексуальностью и женственностью знаменитости и написали ей комплименты под постом.
«Вы очень красивая»;
«Безумно обаятельная»;
«Просто сама нежность!»;
«Женщина-воздух»;
«Какие фантастические фото. Не оторвать глаз», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Кухни» показала провокационное фото со съемок.