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«Женщина-воздух»: звезда сериала «Кухня» опубликовала серию чувственных снимков

, 9:00 | Мия Субботина Фото 794

Елена Подкаминская порадовала подписчиков новой порцией фотографий на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @podkaminskaya_official

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская очаровала поклонников серией снимков в нежном образе. Актриса не часто балует поклонников такими фото, но в этот раз звезда сериала «Кухня» решила удивить публику: она предстала перед камерой в бежевой шелковой блузе. Нежность образу добавлял нюдовый макияж.

На нескольких фотографиях знаменитость позирует в воде, чем еще больше очаровала фанатов. Серией кадров артистка поделилась в своем Instagram-профиле.

«Умиротворение там, я это точно знаю!» — подписала пост звезда.

Instagram @podkaminskaya_official

От таких публикаций фанаты не смогли сдержать своих эмоций. Они восхитились сексуальностью и женственностью знаменитости и написали ей комплименты под постом.

«Вы очень красивая»;

«Безумно обаятельная»;

«Просто сама нежность!»;

«Женщина-воздух»;

«Какие фантастические фото. Не оторвать глаз», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Кухни» показала провокационное фото со съемок.

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