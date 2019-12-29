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«Трогательные моменты»: видео Пугачевой, играющей с дочкой, умилило фанатов

, 10:51 | Мия Субботина Видео 1 317

На фанатской странице Примадонны выложили ролик из семейного архива.

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Фото, видео: Instagram @allapugachevaandherfamily

Архивное видео с участием Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной растрогало фанатов звездного семейства. Ролик разместили на фанатской странице Примадонны в Instagram.

В кадре эстрадная певица сидит у окна и держит перед собой маленькое кресло-качалку, на котором восседает наследница. Артистка качает на стуле малышку, а та в восторге хохочет и радуется происходящему.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Милый ролик за несколько часов посмотрели более 40 тысяч человек. Преданные поклонники Пугачевой и Галкина пришли в восторг от такой публикации.

«Так мило и трогательно!»;

«Приятно посмотреть на такую идиллию»;

«Сладкая малышка и мама прямо счастливая! Трогательные моменты»;

«Счастливые дни жизни с детишками!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сеть попало фото Пугачевой с грудничками Лизой и Гарри.

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