Как это было: Настя Ивлеева показала бэкстейдж фильма с Пугачевой и Галкиным

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала, как проходили съемки ее новогоднего шоу, в котором приняли участие Максим Галкин и Алла Пугачева. Видео звезда интернета разместила на своей странице в Instagram.

Судя по ролику, Ивлеева получила огромное удовольствие от съемки новогоднего ролика. Видео передает атмосферу веселья, царящего на площадке. Известно, что часть съемок проходила в доме Пугачевой и Галкина в деревне Грязь.

«Я думаю у нас здорово получилось смиксовать старую и новую школу и подарить вам новогоднее настроение!» — отметила звезда.

Instagram @_agentgirl_

В съемках также приняли участие шоумен Гарик Харламов, актер Гоша Куценко, блогеры Киевстонер, Маша Миногарова, Николай Соболев и другие.

Премьера фильма «Поездатый Новый год 2020» состоялась 25 декабря на YouTube-канале Насти. Видео меньше, чем за неделю набрало пять миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева с гигантской шоколадкой взорвала интернет.