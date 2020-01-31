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«Не видела ни реанимации, ни врачей»: Сергей Гармаш о последних днях Галины Волчек

, 6:27 | Анастасия Игонина 57

Звезда «Современника» поделился своими воспоминаниями о худруке театра. По словам актера, Галина Волчек до последних дней работала в театре и наслаждалась жизнью.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Умерла Галина Волчек 19

Сергей Гармаш вспомнил о последних днях Галины Волчек — художественного руководителя театра «Современник». Артистки не стало 26 декабря 2019 года. Актер рассказал, что она до последнего приезжала в театр и работала над постановками. Скорой смерти абсолютно ничего не предвещало.

«Удивительное дело: ее состояние здоровья летом было гораздо хуже, чем в конце ноября, в декабре. У нее как будто открылось второе дыхание, в свой день рождения — 19 декабря — у нее был такой прилив сил!» — делится Сергей Гармаш.

Он также вспомнил, что 86-летняя Галина Волчек категорически запрещала себе думать о том, что может умереть. Она всем сердцем любила жизнь и наслаждалась каждым ее моментом. Гармаш рассказал, как приехал на день рождения худрука в таком же черном пальто, что и его коллега Владимир Машков. Актеры принялись шутить о том, что могли бы уволиться из театра и стать охранниками Волчек. Она, по словам Сергея, «смеялась как дитя», услышав шутку.

«Как это ни ужасно звучит, но я рад, что ее уход был именно таким: она сделала вздох на даче, в результате чего потеряла сознание, и не видела ни реанимации, ни врачей, ничего», — цитирует артиста MK.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галина Волчек не хотела, чтобы Ольга Дроздова выходила замуж за Дмитрия Певцова.

Тема:
Умерла Галина Волчек 19
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