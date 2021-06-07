«Раз стоит — значит, так надо» — Лена Миро о скандале с памятником Галины Волчек
Журналист высмеяла российских актеров, требующих убрать монумент с места захоронения худрука «Современника».
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Лена Миро высмеяла артистов, выступающих против памятника Галины Волчек и называющих его «бесталанным творением». Монумент на могиле худрука «Современника» стала настоящим яблоком раздора. Его требовал убрать весь российский бомонд. Блогер Миро в своем профиле на Live Journal намекнула, что скандал — высосан из пальца.
«Уже несколько дней со все возрастающим удивлением наблюдаю за истерикой по поводу могильного памятника Галины Волчек — была такая курящая женщина-режиссер, помните?» — обратилась к читателям блогер.
Журналист отметила, что возмущаются в основном коллеги и поклонники покойной, родственники же отмалчиваются. По мнению Лены Миро, именно сын Волчек и Евстигнеева согласовал памятник с автором. При этом обозревательница напомнила, что первой о монументе сообщила бывшая невестка Волчек — Татьяна Цыплакова.
«Кто, если не бывшая невестка, должен еще возмутиться памятником на могилке свекрухи, верно? Отстоять ее честь и все такое», — написала в своем блоге Лена Миро.
Журналист посоветовала коллегам и поклонников Волчек «не лезть в чужие могилы», ведь за творение скульптора уже заплачено. Памятник так и останется стоять на месте захоронения, пусть и накрытый брезентом.
«На могилке — памятник. Деньги уплачены. Раз стоит — значит, так надо! Всем возмущающимся я советую не лезть в чужие могилки. Что там стоит, лежит, сидит, цветет и растет, их не касается. Согласны?» — подытожила автор.
Тем временем скандал вокруг изваяния не утихают. Как ранее сообщил, 5-tv.ru Яна Поплавская возмутилась цинизмом автора памятника на могиле Волчек. Актриса отметила, что даже враги не стали бы так глумиться над умершим человеком.
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