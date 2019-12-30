Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек

Назван наследник миллионного состояния художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Народная артистка СССР скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

По данным КР. RU, недвижимость и сбережения умершей знаменитости достанутся ее единственному сыну Денису Евстигнееву. Издание оценило состояние худрука «Современника» в 50 миллионов рублей.

В собственности Галины Волчек находились квартира в столице площадью 75 квадратных метров и загородный участок с домом. В совокупности стоимость недвижимости артистки составляет порядка 45 миллионов рублей.

Также в распоряжении знаменитости была машина марки Lexus LS 500, цена которой обычно начинается от пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрука «Современника» Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами.