Новым худруком театра «Современник» станет Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем театра «Современник» назначен режиссер и педагог Виктор Рыжаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

«Новым руководителем театра „Современник“ с 4 января назначен Виктор Рыжаков», — сказали в ведомстве.

Виктор Рыжаков — 59-летний худрук центра имени Мейерхольда, преподаватель на актерском факультете в Школе-студии МХАТ. В 2014 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Предыдущим руководителем театра «Современник» была Галина Волчек, ушедшая из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет. Народная артистка СССР занимала должность почти полвека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрука «Современника» Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами.