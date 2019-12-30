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  4. Новым худруком театра «Современник» станет Виктор Рыжаков

Новым худруком театра «Современник» станет Виктор Рыжаков

, 11:51 | Ниса Мурзанаева Видео 484

Театральный деятель вступит в должность 4 января 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Titov, /Genrietta Peryan, /Ekaterina Tsvetkova, /Kremlin Pool

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Новым художественным руководителем театра «Современник» назначен режиссер и педагог Виктор Рыжаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

«Новым руководителем театра „Современник“ с 4 января назначен Виктор Рыжаков», — сказали в ведомстве.

Виктор Рыжаков — 59-летний худрук центра имени Мейерхольда, преподаватель на актерском факультете в Школе-студии МХАТ. В 2014 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Предыдущим руководителем театра «Современник» была Галина Волчек, ушедшая из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет. Народная артистка СССР занимала должность почти полвека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрука «Современника» Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами.

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