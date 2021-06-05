«Даже враги не стали бы так глумиться» — Поплавская об ужасном памятнике Волчек

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Карина Исхакова
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Актриса возмутилась цинизмом автора монумента на могиле худрука «Современника».

«Даже враги не стали бы так глумиться» — Поплавская об ужасном памятнике Волчек

Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina

Тема:
Умерла Галина Волчек

Актриса Яна Поплавская возмутилась цинизмом автора памятника на могиле художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Она резко раскритиковала скульптора, сотворившего «бесталанное творение», сообщают «Дни.ру».

Исполнительница роли Красной Шапочки считает, что Галина Волчек не заслуживает такого увековечения в памяти. Поплавская поделилась с подписчиками снимком памятника, который в интернете окрестили ужасным и чудовищным.

«Я думаю, что даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знал весь мир. Галина Борисовна Волчек — ее действительно знали и уважали все. Простите, но лучше бы оставили самую простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны», — подписала снимок актриса.

 
 
 
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Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)

По мнению, артистки автору памятника «плевать на профессионализм», главное, что стелу обсуждают. Скульптор считает, что «чем больше ругают, тем больше интерес». Поплавская критикует скульптора за его цинизм.

Актрису также возмутило, что Галину Волчек увековечили с сигаретой в руках. Поплавская считает, что памятник должен передавать талант артиста, а не показывать его негативные стороны.

«Давайте каждому курящему человеку на памятниках приделывать сигарету, а каждому хоть раз выпивавшему — бутылку. Я надеюсь, что найдется скульптор, который выполнит такой памятник великому человеку, которому все будут рукоплескать, как это было на спектаклях Галины Волчек!» — написала Поплавская.

Памятник на могиле актрисы вызвал шквал негатива. Поклонники и коллеги актрисы театра и кино писали гневные посты в социальных сетях. Как сообщил 5-tv.ru, после скандала вокруг стелы, памятник Волчек накрыли брезентом.

Тема:
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