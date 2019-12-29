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Магазин пиломатериалов полыхает под Красноярском — видео

, 17:04 | Игорь Рязов Видео 23

Площадь пожара составляет 1400 квадратных метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Voller Ernst / John Drysdale; Youtube @Стас Дубинин

Пожар в магазине пиломатериалов произошел 29 декабря на станции Минино в Красноярском крае. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, как пламя уничтожает заготовленную для продажи древесину. Для ликвидации огня к магазину приехали сотрудники МЧС.

На сайте Главного управления ведомства по региону говорится, что пожар произошел в 18:55 по местному времени (14:55 мск — Прим. ред). Для его ликвидации были направлены 25 пожарных и восемь единиц техники.

По уточненной информации, площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Огонь локализован. Его гасят 38 человек и 14 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в жилом доме Иркутской области. В результате погибли двое детей, еще ребенок отравился угарным газом.

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