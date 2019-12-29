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  4. Видео: Водитель иномарки в Петербурге на ходу бросил гранату под соседние машины

Видео: Водитель иномарки в Петербурге на ходу бросил гранату под соседние машины

, 21:29 | Игорь Рязов Видео 263

Владелец снявшего инцидент видеорегистратора сообщил, что обратился в полицию.

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin, ВКонтакте @megapolisonline

Водитель автомобиля Skoda Octavia взорвал гранату во время движения по Дунайскому путепроводу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Видео с инцидентом опубликовало издание «Мегаполис».

На кадрах видно, что автомобиль Skoda Octavia перестраивается из крайней правой полосы в крайнюю левую. После этого водитель иномарки высовывает из окна руку с предметом похожим на гранату, выдергивает из нее чеку и бросает на дорогу. Спустя несколько секунд можно услышать хлопок.

Видео было снято на регистратор, установленный в автомобиле, ехавшем позади Skoda Octavia. Владелец устройства сообщил, что инцидент произошел примерно в 15:15. Он в этот момент ехал в сторону Малой Балканской улицы.

Мужчина признался, что движение было плотным, поэтому он не успел заметить сам взрыв и его последствия. После произошедшего он обратился в полицию, сопроводив заявление видеозаписью. По словам владельца регистратора, водителя Skoda Octavia ищут.

В пресс-службе МВД 5-tv.ru сообщили, что пока не располагают информацией о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жителе Ленобласти, который поехал в детсад к ребенку с гранатой и автоматом.

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