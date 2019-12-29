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Полиция разыскивает водителя иномарки, бросившего петарду из окна в соседние авто

, 22:34 | Алиса Маркова Видео 126

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что проводится проверка по факту мелкого хулиганства.

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Петербургская полиция начала проверку по факту поступившего обращения. Днем в воскресенье житель Северной столицы снял на видео, как водитель автомобиля Skoda Octavia выбросил из окна своего авто предмет похожий на гранату во время движения по Дунайскому путепроводу. Видео с инцидентом опубликовало издание «Мегаполис».

На записи видно, что автомобиль Skoda Octavia перестраивается из крайней правой полосы в крайнюю левую. После этого водитель иномарки высовывает из окна руку с предметом похожим на гранату и бросает на дорогу. Спустя несколько секунд доносится звук хлопка.

Видео было снято на регистратор, установленный в автомобиле, ехавшем позади Skoda Octavia. Владелец устройства сообщил, что инцидент произошел примерно в 15:15. Он в этот момент ехал в сторону Малой Балканской улицы.

Мужчина признался, что движение было плотным, поэтому он не успел заметить сам взрыв и его последствия. После произошедшего он обратился в полицию, сопроводив заявление видеозаписью.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5-tv.ru рассказали, что после поступления обращения на место выехали сотрудники полиции, однако ничего найдено не было. Тем не менее, было установлено, что между водителями двух машин произошел дорожный конфликт, в результате водитель Skoda Octavia бросил на дорогу петарду. Никто не пострадал.

Сейчас проводится проверка по факту мелкого хулиганства. Водителя Skoda Octavia разыскивают. Как стало известно 5-tv.ru, иномарка зарегистрирована на женщину, но за рулем находился мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жителе Ленобласти, который поехал в детсад к ребенку с гранатой и автоматом.

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