Bloomberg назвал основные достижения Путина на посту президента

Основные достижения Владимира Путина за все время его президентства перечислил Bloomberg L.P. Как отмечает американское издание, российский лидер укрепил связи с Китаем, воссоединил Крым с РФ, изменил ситуацию в Сирии, наладил поставки вооружения в страну натовского блока — Турцию.

Основным достижением президента РФ автор статьи назвал его способность наращивать геополитическое влияние при небольшом бюджете страны. Уточняется, что США в два раза больше тратят на оборонный сектор, чем Россия на все сферы экономики. При этом российская сторона усиливает влияние в Африке и является «основной силой на Ближнем Востоке».

Кроме того, в материале указывается, что за период нахождения Путина у власти экономика страны стала «одной из самых здоровых в мире». Об этом свидетельствуют данные рейтинговых агентств и Международного валютного фонда. К этому привела осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского кризиса, уточняет Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил Трампа за информацию о планируемых в России терактах.