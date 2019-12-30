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Bloomberg назвал основные достижения Путина на посту президента

, 1:56 | Валентин Черников Видео 20

За все время пребывания у власти он восстановил значительную часть потерянного при распаде СССР, пишет американское издание.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Основные достижения Владимира Путина за все время его президентства перечислил Bloomberg L.P. Как отмечает американское издание, российский лидер укрепил связи с Китаем, воссоединил Крым с РФ, изменил ситуацию в Сирии, наладил поставки вооружения в страну натовского блока — Турцию.

Основным достижением президента РФ автор статьи назвал его способность наращивать геополитическое влияние при небольшом бюджете страны. Уточняется, что США в два раза больше тратят на оборонный сектор, чем Россия на все сферы экономики. При этом российская сторона усиливает влияние в Африке и является «основной силой на Ближнем Востоке».

Кроме того, в материале указывается, что за период нахождения Путина у власти экономика страны стала «одной из самых здоровых в мире». Об этом свидетельствуют данные рейтинговых агентств и Международного валютного фонда. К этому привела осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского кризиса, уточняет Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил Трампа за информацию о планируемых в России терактах.

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