«Ну а где хотя бы проповедь?»: Водонаева жестко ответила Охлобыстину на критику

Ответ Алены Водонаевой на критику Ивана Охлобыстина вновь привлек внимание пользователей соцсетей к скандалу, который ранее спровоцировала бывшая участница телепроекта «Дом-2». Она опубликовала пост, в котором высказала свое отношение к абортам и положении многодетных семей в современном обществе. Звезда убеждена, что женщинам не стоит «рожать рабов», если они заведомо знают, что не могут обеспечить ребенка.

Instagram @alenavodonaeva

На публикацию Водонаевой отреагировал актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин. Артист назвал Алену дамой «с пониженной социальной ответственностью» и предложил девушке катиться в «то государство», если «это» ее не устраивает.

В новом посте Водонаева призналась, что реакция Охлобыстина на фоне многочисленных гневных отзывов удивила ее больше всего.

«Иван, я думала вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, обязательно пришлю вам прайс», — обратилась к оппоненту блогер.

По ее словам, священнослужитель, многодетный отец и активный защитник абортов плохо защищает свою позицию, раз ограничился обвинением телеведущей в проституции.

«Ну а где хотя бы проповедь? Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала) или вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям», — негодует звезда.

В конце поста Алена Водонаева дала понять, что прочнее укоренилась в позиции относительно абортов.

Ранее 5-tv.ru писал, что высказывание Водонаевой прокомментировал Юрий Лоза.