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«Нет, не проститутка»: Охлобыстин взял назад слова о Водонаевой

, 5:43 | Валентин Черников Фото 1 012

Артист извинился перед женщинами легкого поведения, но не перед бывшей участницей «Дома-2» после их перепалки в социальных сетях по теме абортов.

Фото: ВКонтакте @ohlobistin

Слова об Алене Водонаевой взял назад Иван Охлобыстин. Артист отреагировал на сообщение звезды в его адрес.

Ранее экс-участница телестройки опубликовала пост в Instagram, в котором высказала свое отношение к абортам и положении многодетных семей в современном обществе. Она убеждена: женщинам не стоит «рожать рабов», если они заведомо знают, что не могут обеспечить ребенка. Охлобыстин в ответ на это назвал блогера дамой «с пониженной социальной ответственностью».

Алена Водонаева не осталась в долгу и посвятила новую публикацию персонально артисту. Ему она обещала выслать «прайс», если надумает заняться древнейшей профессией и назвала реакцию Ивана «поведением типичного быдла».

«Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», — сострил на этот раз актер и многодетный отец.

ВКонтакте @ohlobistin

Ранее 5-tv.ru писал, что высказывание Водонаевой об абортах прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик убежден, что ведущая заменила подлинные ценности мнимыми.

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