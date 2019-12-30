Сотрудники детского санатория под Красноярском оскорбляли детей

Сотрудники детского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» под Красноярском оскорбляли детей-пациентов, сообщает ТАСС. О вопиющих фактах стало известно благодаря местным СМИ, опубликовавшим видеозапись, на которой видно, как персонал грубо обращается с ребятами.

В частности, одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка, а другая угрожает еще одному малышу и обещает отправить его в учреждение для умственно отсталых, где будут обкалывать различными препаратами.

В результате проверки регионального Минздрава, непосредственные участницы инцидента отстранены от работы. Материалы переданы в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочку заставили раздеться до белья сотрудницы торгового центра Горно-Алтайска.