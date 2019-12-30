Крестную Прохора Шаляпина избил пьяный любовник

Крестную мать Прохора Шаляпина избил пьяный любовник. 45-летняя женщина оказалась в реанимации после открывшегося внутреннего кровотечения.

Финалист «Фабрики звезд» в эфире шоу на федеральном канале рассказал, что Елена жила и строила отношения с мужчиной, который моложе ее на 25 лет. Возлюбленный крестной, по словам Прохора Шаляпина, всегда любил выпить лишнего и с завидной регулярностью поднимал руку на женщину.

Когда в результате очередного инцидента Елену госпитализировали, медики порекомендовали артисту готовиться к похоронам и не давали его родственнице шансов на выздоровление.

«Мне говорили, чтобы я готовился к худшему. Я даже сказал, чтобы ее кремировали», — сказал Прохор Шаляпин.

Несмотря на прогнозы врачей, женщина пошла на поправку и уже находится в обычной палате. Знаменитый родственник не раз уговаривал Елену прекратить нездоровые отношения и переехать в Москву.

«К сожалению, у нас вот такие женщины. Я ей говорю: „Если он тебя бьет, то почему ты терпишь?“. Она его боится. Считает, что он может ее убить. Я реально испугался», — признался артист.

Эта история заставила Прохора Шаляпина задуматься о своей жизни и наследстве, которое на данный момент ему оставить пока некому. Все имущество артиста, в случае его кончины, достанется детям брата.

«Фабрикант» твердо настроен передать все нажитое непосильным трудом в пользу государства, так как не желает служить источником дохода для своих родственников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина.