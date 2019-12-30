Видео задержания россиян за попытку организации теракта в Петербурге

Двое россиян, которые накануне были задержаны по подозрению в организации теракта на территории Санкт-Петербурга в новогодние праздники дают признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По факту участия в деятельности террористической организации возбуждено уголовное дело.

Опубликовано видео задержания подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные собирались совершить террористические атаки в Северной столице в новогодние праздники. Для этого они выбирали места с массовым скоплением людей. Также сообщается, что у них изъяты материалы, подтверждающие их намерения.

В ведомстве отметили, что информация о подозреваемых была получена от американских коллег.