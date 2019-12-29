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Анастасия Волочкова похвасталась кружевными трусиками — фото

, 21:59 | Светлана Александрова Фото 17

Улетая на новогодние каникулы, балерина выложила в сеть снимок, на котором демонстрирует свои покупки — ворох полупрозрачных полосочек ткани.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова похвасталась, что накупила гору кружевных трусиков. Свое приобретение балерина продемонстрировала в сторис на своей странице в Instagram. На фото — ворох прозрачных полосочек ткани и кружева разных цветов.

«Я все-таки эти трусики купила. Лола, прости. Понимаю, что некуда складывать уже. Но это на мне красиво», — написала на снимке Волочкова, обращаясь к своей помощнице.

Instagram @volochkova_art

Instagram @volochkova_art

Сама звезда балета тем временем отправилась встречать Новый год на необитаемый остров, загадав своим подписчикам загадку.

«А теперь на отдых, который я заслужила! Отгадайте, в какой край… Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И, в том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место…», — написала Анастасия, предложив поклонникам угадать, где она будет находиться.

На днях в одном из интервью Волочкова сообщила, что новогодние каникулы собирается провести в Таиланде, на шикарной вилле в районе Лагуны, а потом отправится плавать с дельфинами и «погружаться в природу» на необитаемом острове Koh Yao Yai.

Ранее дизайнер Анастасия Ивановская рассказала 5-tv.ru, какие купальники предпочитает Анастасия Волочкова и почему.

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