Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП в Москве

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла под утро 29 декабря на Новинском бульваре.

По невыясненным пока причинам BMW 32-летнего спортсмена вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry и двумя Kia Rio. В результате мощного удара Кирилл Погорелов скончался на месте происшествия. Водитель и пассажирка одной из Kia доставлены в больницу с множественными травмами.

В настоящий момент автоинспекторы проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

Кирилл Погорелов с 2005 года выступал за «Норильский никель». В 2008 году в составе молодежной сборной команды России по мини-футболу стал победителем чемпионата Европы. Несколько товарищеских матчей провел за взрослую сборную РФ.

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