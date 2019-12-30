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  4. Видео чудесного спасения девушки из-под колес грузовика во Владивостоке

Видео чудесного спасения девушки из-под колес грузовика во Владивостоке

, 11:00 | Ниса Мурзанаева Видео 66

Местная жительница поскользнулась на гололеде прямо перед неуправляемым движущимся авто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Настоящее чудо произошло на одном из перекрестков во Владивостоке. Девушка поскользнулась на гололеде и упала прямо посередине проезжей части. Видео ее спасения опубликовали в Youtube.

На кадрах видно, как жительница Владивостока поскользнулась и упала на дороге прямо перед неуправляемым движущимся грузовиком. В какой-то момент казалось, будто девушке уже не избежать наезда транспортного средства. Однако в конце ролика видно, как в последнюю секунду неизвестный выдергивает пострадавшую прямо из-под колес автомобиля.

Страшная авария могла произойти из-за неподготовленного к заморозкам дорожного покрытия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за гололеда произошла массовая авария под Владивостоком. Вдоль федеральной трассы оказались разбросаны около 40 раскуроченных автомобилей.

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